Kayıt
14:51 22 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 53
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1043122323_0:0:3211:1806_1200x675_80_0_0_3e7266b9295e93377749904a65b099e9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101221043636665-bakan-selcuk-15-subattan-itibaren-sizleri-okullarda-gormek-okullarda-karsilamak-istiyoruz/

    Okulların açılması hakkında konuşan Milli Eğitim Bakın Ziya Selçuk 15 Şubat tarihini işaret ederek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve 'Birlikte 23 Gün Etkinlikleri' tanıtım programına katıldı.

    Online gerçekleşen programda öğrencilerle sohbet eden Selçuk, öğrencilerin taleplerini de dinledi.

    Selçuk, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün yarı yıl tatiliniz başlıyor. Çok sıra dışı ve ilginç bir dönemi geride bıraktınız. Dünya tarihi açısından farklı bir dönem. Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, öğretmenlerinizi, en çok arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğimizi düşünüyorum. Uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde öğrenmek durumunda kaldınız. Hayatınız gerçekten unutamayacağınız günleri olduğunu düşünüyorum. Sizlere en iyi eğitimi imkanını sunabilmek her birinize ulaşmak için neler yapmak durumunda kaldığı öğretmenleriniz çok kıymetli. Her şeyin gönlümüzden geçtiği gibi yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı ama. İnanın dünya standartların da bile uzaktan eğitim imkanı sunduk. Bildiğiniz ülkelerle ülkemizi karşılaştırırsanız neler söylemek istediğimizi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

    23 Gün Etkinlikleri

    Tatil dönemi için hazırlanan programa ilişkin konuşan Selçuk, şunları söyledi:

    "Bu dönemde en çok kullandığınız kelime sıkıldım olabilir. Elbette sıkılıp yoruldu ama her zaman yapılacak güzel işler, etkinlikler vardır. Bir resim yapmanız, yemek yapmanız, bir yazıyı hikayeyi kaleme almanız çok çok değerli. Üretimde bulunmak , üretmek çok kıymetli. Biraz daha büyüdüğünü hissedeceksiniz. Size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Birlikte 23 gün etkinlikleri adı verdiğimiz etikliklerle her gün farklı çalışmalarla öğrenerek tatil yapacaksınız. Harf sayı renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamamızı sağlayacak, şahsiyetlerin tanıtıldığını, hikaye tamamlama, su doku gibi etkinlerimiz var. Bu tatil etkinliklerimize ilk okul, ortaokul, lise için planladık. Birlikte 23 Gün etkinliklerine bakanlığımızın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Her öğretim kademesi için gün gün hangi etkinliklerin yer alacağı açıkça belirtilmiştir. Sizden bu etkinlerin hangisini seviyorsanız, belki yalnız belki arkadaşlarınız, ailenizle yaparsınız. Sizden isteğim her yeni güne ülkeniz ve geleceğiniz için umutla bakmanız. Biz sizlerle birlikteyiz her türlü destek için çalışıyoruz. Her zaman çok daha güzel şeyler yapabilme imkanımız var. Hepinizi zor dönemde gösterdiğiniz çabadan dolayı tebrik ediyorum"

    İlgili konular:

    MEB: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak
    Prof. Dr. İlhan: Yüz yüze eğitim için düşünülen tarih tekrar değerlendirilmeli
    Etiketler:
    Karar, okullar, Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet