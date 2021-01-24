Karamollaoğlu: Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla AK Parti'yle ittifak yapılabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ile ittifak konusunda ‘talep gelirse konuşulacağını’ ifade ederek, “AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz” dedi.