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    Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Güney Afrika'daki mutant koronavirüs nedeniyle bir daha aşı yapılması zorunlu hale gelebilir

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    HaberTürk yazarı Sarıkaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da görülen varyantına ilişkin olarak Bilim Kurulu üyeleri Ünal ve Akın'la konuştu. Ünal, bir daha aşı yapılmasının zorunlu hale gelebileceğini söyledi. Akın da bu varyantın er geç Türkiye'de de görüleceğini belirtti.

    HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın 'Virüsün Güney Afrika mutandı korkutuyor...' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: 

    "Türkiye’deki aşı çalışmasını yürüten Prof. Dr. Serhat Ünal, Güney Afrika’da görülen mutand virüsün kendilerini de endişelendirdiğini belirtti.

    Prof. Dr. Ünal, bunun kendilerini de ciddi oranda endişelendirdiğini belirtip ekledi:

    "Güney Afrika’da görülen mutand koronavirüsün, bazı aşıların etkisinden kaçabilme ihtimali olduğuna dönük güçlü veriler var. Bu da bazı aşıların güncellenip bir daha aşı yapılmasının zorunlu hale geleceğini gösteriyor. Çünkü virüse karşı 1/80’de etkili olabilirken, bu yeni virüsü ancak 1/8’de durdurabiliyor."

    Sözlerinin ne anlama geldiğini biraz açmasını istedim, herkesin anlayabileceği boyutta basitleştirerek anlattı: "Bir virüse karşı etkisini ölçmek için virüs sürünümü alınır ve laboratuvardaki hücre kültüründe şuşu üretilir, aşıdan da bir o kadar kültür alır ve ona uygulanır. Sonra onu yarı oranında sulandırarak, yani ½, ¼, 1/8, 1/16 ... 1/32 oranda sulandırarak devam eder. Görür ki bir seviyeye kadar etkili oluyor. Aynı testi bu kez yeni mutand virüse karşı uygular. Bu da yapılmış. Daha önceki 1/80 oranına kadar virüsü bloke ederken, bu yeni mutand virüse karşı 1/8 oranında bloke ediyor; yani 10 kat az. Yeni virüs şuşu korumadan kaçıp, bir başka yoldan hücreye girebildiğine dönük iddiayı ortaya koyuyor. Direncin eskisine göre 10 kat az etkili olduğunu sergiliyor. Güncellenmiş aşıya ihtiyacı ortaya çıkarıyor...”

    Dünya Sağlık Örgütü’nün de 8 kat düşüş olması halinde uygulanan aşının kaldırıp, yerine yenisinin konulmasını şart koştuğuna da vurgu yaptı ve Güney Afrika mutandının tam 10 kat düşüş sağladığını anımsattı.

    Yapılan inaktif aşı için sorun yok

    Bunun Türkiye’de kullanılmakta olan inaktif Sinovac aşı için de geçerli olup olmadığını sordum, “İnaktif aşılar açısından şu aşamada bir olumsuzluk görünmüyor, ama takip ediyoruz” demekle yetindi.

    Yeni gelişmenin sorunu çok daha zorlaştırdığına da dikkat çekti.

    İngiltere mutandının durumu

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un önceki akşam ülkesindeki yeni mutand virüsün çok daha fazla öldürdüğüne ilişkin açıklamasını da anımsattım.

    İngiltere’nin salgın ile mücadelede daha etkili bir yöntem geliştirmesi gerektiğini belirtti.

    Virüsün hızındaki artışın, yayılmayı da beraberinde yükselttiğini ve daha fazla ölüme yol açtığını belirtti.

    Türkiye’nin çok daha dikkatli olması gerektiğinin da altını çizdi.

    Eninde sonunda gelir

    Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutand koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi söz konusu mu?

    Bu soruyu da Bilim Kurulu’nda alınması gereken önlemleri belirleyen kurulun başında bulunan Prof. Dr. Levent Akın’a yönelttim.

    Bir süredir gelişmeleri yakından takip ettiklerini, uçuşların durdurulması ve pasaportlarında Güney Afrika’ya giriş damgası olanların geldiklerinde karantinaya alınması gibi önlemleri aldıklarına vurgu yaptı.

    “Siz ne kadar engel koyarsanız koyun, sonunda dünyadaki bir salgını ülkenize sokmamanızın imkanı yok, ancak geciktirebilirsiniz” dedi.

    Yeni durumun bütün dünyanın korunmaya bir süre daha devam etme zorunluluğunu bir kez daha gösterdiğini de sözlerine ekledi.

    İngiltere’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı paniğe uğratan hızı artmış virüsün önceki gün Diyarbakır’ın Lice ilçesi Dernek Mahallesi’nde bir kişide ortaya çıkması da bunun göstergesi.

    Mahalle 14 gün karantinaya alınırken en dikkat çeken durum ise mutand virüsü kapan kişinin herhangi bir şekilde yurt dışı bağlantısının olmaması."

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