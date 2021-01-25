Sosyal medya hesabından 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' başlıklı bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' başlıklı paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta özellikle tarım, enerji ve savunma sanayii alanlarında birçok önemli hizmeti ve projeyi hayata geçirdik, hizmete alınacak eserlerin yapımına hız kazandırdık. Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta özellikle tarım, enerji ve savunma sanayii alanlarında birçok önemli hizmeti ve projeyi hayata geçirdik, hizmete alınacak eserlerin yapımına hız kazandırdık.



Türkiye’yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/9JmMl0kQ3y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 25, 2021

​Paylaşımda, "Milli Fırkateyn İstanbul F515 denize indirildi, Ergani ve Başlar barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı, Silvan Barajı'nın dolgu çalışması tamamlandı, OECD İstanbul merkezi açıldı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni düzenlendi" bilgileri de paylaşıldı.