Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı

Çanakkale'de 65 yaşındaki Ali Güven'in eşi Münire Güven 4 yıl önce hayatını kaybetti. Ölen eşinden miras kalan arsanın satışından elde ettiği 35 bin lira ile ikinci evliliğini yapmayı planlayan Ali Güven dolandırıldı. Güven, bir yakını aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş.'nin 35 bin liralık altınları alıp kaçması üzerine savcılığa suç duyusunda bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven'in 30 yıllık eşi Münire Güven 4 yıl önce hayatını kaybetti. İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını Gülay Ş. isimli kadını önerdi. Ali Güven de kadınla tanışmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gitti. Güven, Gülay Ş.'yi de alıp Bayramiç'e döndü. Güven, kadının evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

''Evleneceğim seninle' deyip altın ve paralarla ortadan kayboldu'

Altın ve parayı alan Gülay Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. Gülay, evinin yakınına geldiğinde de Güven'e "Sen burada bekle, ben eşyalarımı alıp geleceğim" dedi. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu:

"Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evleneceğim seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti."