Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 134 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı tekrar 7 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasındaki vaka sayıları hala tedirgin edici." dedi.

Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2021

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