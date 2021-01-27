İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

İstanbul'da Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kar yağışının 2-3 saat sonra Boğaz kesiminde, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'na ulaşacağını söyledi.

Çalışkan, "İstanbul'da en yoğun kar yağışının öğleden sonra ve akşam saatlerinde olması bekleniyor ama en yoğun olduğu saatlerinde iş çıkışa denk gelebilir" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan, günlük hava tahmini grafiği de şu şekilde yer aldı:

27 Ocak 2021 (Çarşamba)

Kuvvetli Yağışlara ve Yoğun Kar Yağışına Dikkat

Kuvvetli Rüzgara Dikkat

Çığ Tehlikesine Dikkat

Hava sıcaklığı: İç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

🗓27 Ocak 2021 (Çarşamba)

☔Kuvvetli Yağışlara ve ☃️Yoğun Kar Yağışına Dikkat

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat

🌡️ Hava sıcaklığı: İç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.https://t.co/PSdelvgegb pic.twitter.com/NVnpxkcKeo — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 27, 2021

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