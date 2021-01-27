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    büyü, mum

    Online büyü istismarı: 'Biz büyüyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101271043669470-online-buyu-istismari-biz-buyuyu-yapip-kargoyla-gonderiyoruz/

    Sosyal medyada son zamanlarda en çok dikkat çeken konuların başında sözde medyumların online büyü istismarı geliyor. ‘Ayrılan sevgilileri geri birleştirmeden koronavirüsten korumaya’ kadar birçok konuya çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcıları, insanlara büyüleri hazırlayıp kargoladıklarını ve ödemeyi yüz yüze yapabileceklerini söylüyor.

    Türkiye’de bazı kişiler, sosyal medyada ‘medyum’, ‘Hoca’ gibi sıfatlarla sayfalar açarak insanların dertlerine çözüm bulduklarını iddia ediyor. Bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalışan bu kişiler, yaptıkları paylaşımlarda ‘48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma’ gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyor. Son dönemde zamana ayak uydurarak hastalıklara da çözüm bulduklarını iddia eden sözde sosyal medya medyumlarının bazıları koronavirüs büyüsü yaptıklarını da iddia etti.

    ‘Bir ömür koronavirüsten arındıracak’ büyü

    Sosyal medyada dertlere çözüm bulduğu iddiasıyla sayfa açan bir kişinin, koronavirüs hastalığından korktuğunu öne sürüp, kendisini arayan DHA muhabirine verdiği cevaplar ise şaşkına çevirdi.

    DHA muhabirinin “Koronavirüsten çok korkuyorum. Akrabalarımı kaybettim. Bana bulaşmasını engelleyecek bir büyü yapabilir misiniz?” sorusuna "Tabi ki mümkün kardeşim. İsim, soy isim, doğum tarihini atacaksın. İşlemlerine başlayacağız güzel kardeşim. Malzemelerle birlikte bin liran gider” diye karşılık verdi. Muhabirin fiyatta pazarlık istemesi üzerine konuşmaya devam eden sözde medyum, “Kardeşim sana 600 de olur. Malzemecinin hesap numarasını vereyim yolla hemen. Bu büyü seni bir ömür, hatta bir asır boyunca koronavirüs ve diğer hastalıklardan arındırır. Parayı şimdi yatırabilir misin?” şeklinde konuştu.

    ‘Banka havalesi yoluyla ya da Antalya’daki yerimize gelerek yüz yüze ödeme yapabilirsiniz’

    • DHA muhabirinin “Nişanlımla ayrıldık, barışmak istiyorum” diye aradığı bir başka duygu istismarcısı ise muhabirin “Aslında bu işlere pek inanmam ama çaresiz kaldım” sözleri üzerine, “İnanmam derken, bu işleri küçümsüyor musun?” diye tepki gösterdi.
      DHA muhabirinin “Nişanlımla ayrıldık, barışmak istiyorum” diye aradığı bir başka duygu istismarcısı ise muhabirin “Aslında bu işlere pek inanmam ama çaresiz kaldım” sözleri üzerine, “İnanmam derken, bu işleri küçümsüyor musun?” diye tepki gösterdi.
      © DHA
    • Sosyal medyanın sözde medyumlarından online büyü istismarı
      Sosyal medyanın sözde medyumlarından online büyü istismarı
      © DHA
    • Online büyü istismarı
      Online büyü istismarı
      © DHA
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    © DHA
    DHA muhabirinin “Nişanlımla ayrıldık, barışmak istiyorum” diye aradığı bir başka duygu istismarcısı ise muhabirin “Aslında bu işlere pek inanmam ama çaresiz kaldım” sözleri üzerine, “İnanmam derken, bu işleri küçümsüyor musun?” diye tepki gösterdi.

    Yaptığını iddia ettiği büyülerle çiftlerin arasını düzelttiğini, aileleri barıştırdığını öne süren sözde medyum, şunları söyledi:

    “Bu vesileyle birçok kişi evlendirdik. Tamamen her şeyle biz ilgileniyoruz. Doğru yere adım attınız. Biz size büyüyü kargoyla gönderiyoruz. Eve saklamanıza gerek yok. Bir kısmını toprağa, birazını mezara, birazını ise ateşle yakarak işlem yapıyorsunuz. Banka havalesi yoluyla ya da Antalya’daki yerimize gelerek yüz yüze ödeme yapabilirsiniz. Nişanlınızın, kendinizin, annelerinizin isimlerini yollamanız yeterli."

    'Büyü ve benzeri şeylerle sorun çözülmez, en güzel çözüm dua etme'

    Son dönemde sosyal medya üzerinden bu şekilde mağdur edilen birçok insan olduğuna dair duyumlar aldığını söyleyen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. İsmail Şık, bu tür iddiaların, açıklamaların İslam dini ile herhangi bir bağlantısının olamayacağını söyledi.

    Prof. Dr. Şık, İslam dininin akılla, bilimle meselelere yaklaştığını ifade etti:

     “Bu kişiler insanların inançlarını istismar ediyorlar. Problemleri bu şekilde çözeceklerini söyleyerek onları maddi ve manevi hezeyana uğratıyorlar. Halkımızdan isteğimiz bu tür kişilere itibar etmemeleridir. Herhangi bir sıkıntılarında ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri onların hizmetindedir. Unutmamak gerekir ki büyü ve benzeri şeylerle sorun çözülmez. En güzel çözüm insanın Allah’a sığınıp dua etmesidir.”
    Etiketler:
    Ödeme, Koronavirüs, Kargo, online, büyü
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