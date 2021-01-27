Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı. Özlü, "10 ya da 15 öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir" dedi. Özlü, bu konuyla ilgili 4 tehdidi sıraladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Özlü, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlama ihtimaline ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"10 ya da 15 öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir. Ulusal karar yerine bölgesel bazlı, okul bazlı, hatta fizibilite yapılabilir."

Bu konu hakkında bazı uyarılarda bulunan Özlü, bir hekim olduğunu ve okulların açılmasıyla ilgili riskleri anlatacağını belirtti. "Bunlar 'okullar açılmasın', 'geç açılsın' anlamına gelmez. Ben tehlikeyi dile getirmek zorundayım, bu benim sorumluluğum. Ben bu riskleri, olasılıkları konuşurum ama karar verici değilim. Karar verici Milli Eğitim Bakanlığı" diyen Özlü, koronavirüsle mücadelede dört tehdidi şöyle sıraladı: