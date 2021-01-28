Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de siyanürlü suyla anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Olay 14 Mayıs 2019'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürü limonataya karıştırmış "Değişik bir içecek yaptım'' diyerek ailesine ikram etmişti.

Limonatayı içen anne Fatma ve baba Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirmişti. Çiftin 16 yaşındaki oğlu Mehmet Taha ise anne ve babasının fenalaştığını görünce içeceği reddederek hayatta kalmıştı.