Adana'da engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar: 'Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar'

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan 18 yaşındaki Murat Karakuş, "Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar" dedi. Karakuş, sandalyesini geri istedi.

Olay, geçen ay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kimliği belirsiz 3 kişi, 18 yaşındaki bedensel engelli Murat Karakuş’un evinin önünde bulunan akülü tekerlekli sandalyesini motosikletin sepetine yükleyip götürdü.

Sabah kalktığında sandalyesini yerinde göremeyen Karakuş, önce etrafa ardından da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Kameradan hırsızların akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gören genç, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı ancak aradan geçen 1 ayda hırsızlar yakalanamadı. "Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar" diyen Murat Karakuş, "Ben burada 4 yıldır oturuyorum ve sandalyemi hep evin önüne koyarım. O gün sabah kalktığımda akülü arabamı yerinde bulamadım. Kameraya baktığımızda ise 3 kişinin gelip sandalyeyi motosiklete yüklediğini gördüm. 1 aydır yerdeyim" ifadelerini kullandı.

'Lütfen geri getirsinler'

Hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri isteyen Karakuş, "Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. Hiç kimse yıllardır akülü arabamı tenezzül edip almadı. Buradan onlara sesleniyorum akülü arabamı getirsinler" dedi. Karakuş, şunları söyledi: