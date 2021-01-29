Edirne'de ekmek kavgası: Fiyatla ilgili iki farklı açıklama

Edirne'de ekmek fiyatlarıyla ilgili bir karmaşa yaşanıyor. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 230 gram ekmeğin 2 liradan satılmaya başlandığını açıkladı. Ticaret ve Sanayi Odası ise bunun onaylanmış bir tarife olmadığını belirterek ceza uyarısında bulundu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB), kentteki fırınlarda 230 gram ekmeğin 2 liradan satılmaya başlandığını açıklarken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bunun onaylanmış tarife olmadığı uyarısında bulundu.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gram ekmeğin 230 grama çıkartılarak fiyatının 2 liraya yükseltildiğini söyledi.

Fırıncı esnafından gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Cingöz, şunları kaydetti:

"Son gelen teklifi uygun gördüğümüz için onayladık ve resmi süreç başladı. Önce komisyonu kurduk, komisyon kararını federasyona gönderdik. Federasyondan gelen cevabi yazıyı da Ticaret Bakanlığı'na gönderiyoruz. Oradan gelen yazı sonrasında da yönetim kurulu kararıyla fiyatı onaylayıp bağlı bulundukları odaya gönderiyoruz. Fiyat böylelikle Edirne'de hayata geçti. Bizim verdiğimiz şu anki fiyatta ekmeğin kilosu 8 lira 70 kuruşa geliyor."

ETSO Başkanı: Ekmek fiyatı 2 lira olmadı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise onaylanmamış tarifeden ekmek satanlara ceza kesileceği uyarısında bulundu.

Zıpkınkurt, ETSO'da düzenlediği basın toplantısında, ekmeğin 2 lira olduğuna dair haberler gördüğünü ifade etti.

Ekmek fiyatına ilişkin yeni bir tarifenin çıkmadığını anlatan Zıpkınkurt, "Dolayısıyla ekmek fiyatı 2 lira olmadı. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Üyelerimizin zarar görmemesini istiyoruz. Yanlış yönlendiriliyorlar. Tarife almadan fiyat uygulamanın kanuni yaptırımları var" diye konuştu.

Ceza uyarısı

Onaylanmış bir tarife olmadığını dile getiren Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Fırıncıların 2 liraya ekmek satmaları onları zora sokar, yarın onları kanuni yaptırımlarla karşı karşıya bırakır. Bu kendilerine zarar verir. Yanlış yönlendiren arkadaşların arkasından gitmesinler. Üye oldukları, onlara 24 saat hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçerek doğru bilgileri alsınlar. Yaptıkları yanlıştan dönsünler."