Silivri'de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu: 6 kişinin kurtarılması çalışmaları devam ediyor

Alınan bilgiye göre, içinde 6 kişinin bulunduğu özel bir şirkete ait duba, Fırtına-2 römorkörüyle Ambarlı Limanı'na götürülmek için Şarköy Limanı'ndan hareket etti.

Akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle dubanın römorkörle bağlantısının kesilmesi üzerine görevliler sürüklenmeye karşı sahile yakın bir yerde çapa attı.

Çapanın kopması neticesinde sürüklenen iskele yapımında kullanılan duba, Silivri Sahili Kumluk mevkisinde karaya oturdu.

Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki dubanın koparak karaya oturduğu ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), kara tahlisiye ekibini, Kurtarma-2 römorkörünü ve KEGM botunu bölgeye sevk etti.

Ekiplerin, dubadaki 6 kişiyi tahliye çalışmaları sürüyor.