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    Sabah yazarı Müderrisoğlu: Ağbal ile 25 yılı aşan tanışıklığımız söz konusu, birbirimize bir telefon mesafesindeyiz

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101301043694763-sabah-yazari-muderrisoglu-agbal-ile-25-yili-asan-tanisikligimiz-soz-konusu-birbirimize-bir-telefon/

    Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile arasında yaşanan gerilimle ilgili konuştu. "Sorduğum soru oldukça ilginç yorumlara yol açarak tuhaf noktalara çekildi" diyen Müderrisoğlu, "Ağbal ile 25 yılı aşan tanışıklığımız söz konusu, birbirimize bir telefon mesafesindeyiz" ifadesini kullandı.

    Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ile aralarında yaşanan gerilime ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

    Yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı sonrasında Ağbal'a yönelttiği sorunun oldukça ilginç yorumlara yol açtığını, tuhaf noktalara çekildiğini ifade eden Müderrisoğlu, yazısının hemen başında şu üç hususu kayda geçirmek istediğini söyledi:

    • "Birincisi: Düşük tek haneli enflasyon, sürdürülebilir büyüme, cari fazla, sağlam kamu maliyesi, etkin bankacılık sistemi bu ülkenin geleceği için mecburiyettir. Bu yöndeki her çaba desteği de teşekkürü de hak eder.
    • İkincisi: İçinde bulunduğumuz ekonomik çerçeve, siyasal çerçeveden ayrı düşünülemez. Mevcut sistemin sürükleyici gücü, milletin desteğini alarak ülkeyi yöneten Sn. Cumhurbaşkanıdır. Bence, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tercih ve öncelikleri ile piyasaların beklentisi arasında dengeleyici bir 'ara yazılıma' ihtiyaç vardır. Kanımca Merkez Bankası bu açıdan kilit role sahiptir.
    • Üçüncüsü: Başkan Ağbal ile 25 yılı aşan tanışıklığımız söz konusudur. Birbirimize bir telefon mesafesindeyiz. İstediğimizde kitabın ortasından da konuşabiliriz."

    Fiyat istikrarının, yani enflasyonla mücadelenin tek kişi veya kurumun omuzlarına yüklenemeyecek kadar zorlu ve çok yönlü gayret isteyen bir alan olduğunu belirten Müderrisoğlu, "Fiyatlar genel seviyesinin istikrar kazanmasında; iç ve dış talebin seyri, maliyet unsurlarının gelişimi, bütçe disiplini, rekabetçi yerli üretim kabiliyeti, finansal sistemin fonlama gücü, beklentiler, güven ortamı ve toplum psikolojisi de son derece önemlidir" diye yazdı.

    'Enflasyon şu sıralar artış eğiliminde'

    "Türkiye tecrübesine göre, Merkez Bankası politika oranı (faizi) ile piyasa faizleri arasında -maalesef- açık bağlantı bulunmaktadır. Enflasyonu kontrol etme saiki ile faiz silahının çekilmesi reel sektör için her zaman sancılı süreçleri de beraberinde getirmektedir" görüşünü dile getiren Müderrisoğlu, şöyle devam etti:

    © AA
    Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile Sabah yazarı Müderrisoğlu arasında gerilim: 'Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış'
    "Sanırım Ağbal, Sn Cumhurbaşkanının duruşu ile piyasa aktörleri bağlamında süreç yönetimini rahatlatacak bir analize yönelmek yerine, yaşadığımız dönemin özgün koşulları ve birikimli ajanda nedeniyle benim sorumu farklı bir zeminde değerlendirmeyi tercih etti.

    Evet, ben de kabul ediyorum ki enflasyon şu sıralar artış eğiliminde. Yukarı yönlü riskler çok fazla. Merkez Bankası da bu tablo karşısında parasal sıkılaştırma yönünde refleks göstermekte.

    Lakin yükseltilmiş faiz olarak da nitelendirebileceğimiz bu durumun, reel sektöre etkisi öteden beri hassas meseledir. Kısa vadede katlanılacak bedele karşın, orta vadede güvenin pekişmesi ve enflasyonda başlayacak düşüş sayesinde kazanımların daha fazla olacağı da savunulmaktadır. Bu tez özünde doğru olmakla birlikte, küresel kaotik ortam ve Türkiye dinamikleri belli esneklikleri de gerektirmektedir. 

    'Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede yalnız değildir'

    Bilhassa yüksek faizin kredi kanallarına erişimi kısıtlaması dolayısıyla üretim-yatırım denklemini bozduğu göz ardı edilemez. Hatta iç ve dış gelişmelere, ekonomiyi kemoterapiye tabi tutarcasına sadece faizle karşı konulması da eksik yaklaşımdır.

    Ve nihayet Türk özel sektörünün, Cumhurbaşkanının gayretlerine ne derece destek verdiği ayrı bir tartışma konusudur. Yani, faiz yakınmasında bulunanların durumlarını gözden geçirmesi faydalı olacaktır. Mali destek ise pandemi şoku yaşayan işletmelerin hakkıdır.

    Özetle Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede yalnız değildir. Tabii ki bu mücadelenin başarısı, fiyat istikrarına taraf görünen pek çok şahıs ve kurumun da samimiyet testinden geçmesine bağlıdır."

    Etiketler:
    Tartışma, Gerilim, Naci Ağbal, Merkez Bankası, Okan Müderrisoğlu, Sabah gazetesi
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