İzmir'de art arda depremler: 5.1 ve 4.8 büyüklüğünde

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5.1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 08.47'de 4.8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.