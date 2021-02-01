Takip ettiği genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı: 'Koluna çarptım, bağırmasın diye tuttum'

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, genç kadını takip edip taciz eden K.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Siverek'e bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kadın, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. K. O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgeden geçerken durumu fark eden polis ekibi, genç kadının verdiği bilgi doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, kovalamacayla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli K. A., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada genç kadının tacize uğraması ve ardından yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'Ben kesinlikle bayanı taciz etmedim'

Genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan 57 yaşındaki K. A., ifadesinde suçlamaları reddetti. Emekli olduğunu ve kısıtlama nedeniyle evden ekmek almaya çıktığını öne süren Kemal A., önünde ilerleyen K.O. isimli genç kızı geçmek istediğini belirterek şunları söyledi: