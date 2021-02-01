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    İmamoğlu: Partizanlığı tamamen söküp atmanın gayreti içerisindeyiz

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102011043706863-imamoglu-partizanligi-tamamen-sokup-atmanin-gayreti-icerisindeyiz/

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin son 10-15 yılına bakıldığında işe alım ilanı diye bir şey görülmediğini belirtti. İmamoğlu, "Ne yazık ki bugüne kadarki siyaset süresince, geçmiş dönemlerinde partizanlığı her koridoruna soktular bu kurumun. Biz de bunu tamamen söküp atmanın içerisindeyiz" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 50’si kadın olmak üzere, toplam 250 itfaiye eri alımı için e-devlet üzerinden ilana çıktı. Yoğun ilgi gören ilana, toplam 29 bin 238 kişi başvurdu. Aranan şartları sağlayan 6 bin 688 kişiden, 1.007’si, yazılı sınava davet edildi. Yazılı sınava giren 632 adayın tamamı için Yenikapı Miting Alanı’nda spor parkuru oluşturuldu. Bu adaylardan 250’si, spor parkurunda gösterecekleri performanslarına göre İBB İtfaiyesi bünyesine alınacak.

    'Kadın kontenjanı açmanın keyfini yaşıyorum'

    İtfaiye eri adaylarla sohbet eden İmamoğlu, Türkiye’nin farklı yerlerinden katılım olduğunu öğrenince, "Tam da istediğimiz bu. Ayağınıza sağlık. Birincisi şu: Kadın kontenjanı açmanın keyfini yaşıyorum. Sizin de burada elinizden geleni yapacağınıza ve hak edenin kazanacağına olan inancım var. Şundan zerre şüphe etmeyin ki; burada hak eden kazanacak. İkincisi; Türkiye’nin her yerinden bu adil sisteme eşlik etmeniz beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

    Bu sırada araya giren bir erkek aday, "Başkanım, ona olan inancımız için buradayız. Bundan emin olabilirsiniz" dedi. İmamoğlu, bu katkıya, "Çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Ama şunu bilin: Bu liyakat yolculuğu devam edecek. Bugün burada olamasa da bir gün yolumuz buluşacak. Bunu unutmayın" yanıtını verdi.

    'Afet için, deprem için, yangın için, büyüyen İstanbul nüfusu için böyle bir alıma ihtiyaç var'

    İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmeyi de spor parkuru çadırında yaptı. "İlk defa itfaiye kurumumuzda kadın çalışan da alacağız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

    • “Bizim için de çok heyecan verici. 250 kişi alınacak, kadınlar için 50 kişilik kontenjan ayırdık. Bir sonraki aşamalarda da ilave olarak, yaklaşık 500 kişi için, bakanlık onay verdi. Onunda sınavı 2021 içerisinde devam edecek. Çünkü itfaiye kurumumuzda uzun zamandır böylesi bir alım yapılmadı. Böylesi bir ortamı yaratmak istedik. Afet için, deprem için, yangın için, büyüyen İstanbul nüfusu için böyle bir alıma ihtiyaç var.

    İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da burada yanıtladı. İmamoğlu, “Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İl Başkan Yardımcısı’nın işe alım süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili. Bu video, kadrolaşma ve liyakat konularında tartışmaya yol açtı, değerlendirmelerinizi alabilir miyiz" sorusuna şu yanıtı verdi:

    'Partizanlığı her koridoruna soktular bu kurumun'

    • “Bırakın böylesi bir tartışmayı; İBB uzun yıllardır ilk defa adil bir biçimde insan kaynağı edinim süreçlerini paylaşıyor. Burada olan, olmayan herkese soruyorum. İBB önünde daha önce bir başvuru kuyruğu gördünüz mü; hatırlıyor musunuz? Herkes bir hafızasını kontrol etsin.
    • İkincisi; İBB’nin son yıllarına, 10, 15, 20 yılına bir bakın. Hiçbiriniz, bir işe alım ilanı diye bir şey gördünüz mü? Bakın sadece şuraya, 30 bin kişi, e-devlet üzerinden başvuru yaptı. Bine yakını kabul gördü. Bu yarışmanın içinden de hak eden sürecin içine dahil olacak. Az önce sorduk; Türkiye’nin farklı yerlerinden, insanlar katılmış. Ne kimseye yaşamını ne partisini sorduk."
    • İnsanlar ne yapıyorlarsa, karşısındakini kendisi gibi bilirler. Ne yazık ki bugüne kadarki siyaset süresince, geçmiş dönemlerinde partizanlığı her koridoruna soktular bu kurumun. Biz de bunu tamamen söküp atmanın içerisindeyiz. Ve bunu başaracağız.

    'Liyakat zincirini kırdıkları için ülkenin gençleri mutsuz'

    • Ben, iyi biliyorum ki, sağır sultan duymuştur. İyi biliyorum ki, malum siyasal parti iktidar iken, burada o partiye üye olmadan hiç kimsenin işe giremediğini duymayan kalmadı, Türkiye’de. Dünya bile duyuyor artık. Bu kadar acı bir süreç yaşattılar. Biz ise çağdaş, adil bir dönemi başlattık. Bakın; liyakat zincirini kırdıkları için ülkenin gençleri mutsuz. ‘Ben bu ülkeyi, fırsatını bulsam terk ederim’ diyenler, neredeyse üçte ikisi gençlerin.
    • Öylesi bir ortam yaşıyoruz. Biz, bunu tersine çevirmeye geldik. Doğrudur, bizim aldıklarımız içerisinde Cumhuriyet Halk Partili var, İYİ Partili var, Saadet Partili var, HDP’li de var, MHP’li de var. Bir şey söyleyeyim mi size? Bizim aldıklarımız içerisinde AK Partili de var. Umurumuzda değil; bizim insanımız. Yeter ki buraya liyakati ile girsin. Ne yaptılar da devlete girdiler? KPSS puanına göre sıralama yapıldı. O sıralamaya göre insanlar buraya geldi, katıldı. Bin tane insanımız yarışacaklar. Yarışmanın sadece sportif tarafı yok, başka kulvarları da var. Bütün bunlar sonuçlanacak, ardından 250 kişi alınacak.
    • Bütün işlerimizi böyle yapıyoruz. Ama onlar ne yaptılar, nasıl devrettiler? Bir örnek daha vereyim size. İki seçim arası, o kadar sokaklardaydık, caddelerdeydik, beraber geziyorduk, bizi ya da rakibimizi takip edenlerdendiniz. Hiçbiriniz, o iki seçim arası eleman alınıyor diye bir ilan gördünüz mü? Görmediniz, duymadınız. 2 bin 500 insan niye alındı? Kimdi onlar? Oy için mi? Onlara da üzülüyorum. Yine o dönemde 400’e yakın İSKİ’ye, memur alımı yapıldı. Bir taneniz, herhangi bir sınav duydu mu? Bakın biz, göreve başladığımızdan beri böyle yönetiyoruz. Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar.”
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş ilanı, , Partizan, Ekrem İmamoğlu, CHP
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