İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: LGBT hakları insan haklarıdır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, sosyal medyadan kızlarının fotoğraflarını paylaşarak "Bu kızlar sizin mi, LGBT ne demektir Bahadır bey" diyen kullanıcıya "Evet ben bu muhteşem kızların babasıyım. Her gün Allaha böyle insan akıllı cesur aktivist akıllı kızları nasip ettiği için şükrediyorum" diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Evet bu üç muhteşem kız benim evladım. Allah'ın bana nimetleri üç pırıl pırıl, gözümün nuru Kolej mezunu ikişer dil bilen, Galatasaray Hukuk, Koç Hukuk bitirmiş avukatlar. BM'de çalışan HRW'da çalışan büyük kızım üç ay Lübnan'daki mülteci kamplarında tecavüz edilen erkekleri araştıran kızım.



Evet ben bu muhteşem kızların babasıyım Her gün Allaha böyle insan akıllı cesur aktivist akıllı kızları nasip ettiği için şükrediyorum

Kızımın Suriye Savaşında tecavüze uğrayan erkek çocuklar, erişkinler ve LGBTliler için yazdığı rapor bütün dünyada BMde saygıyla takip izleniyor https://t.co/1FTdL8iEFq — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) February 1, 2021

Evet ben bu muhteşem kızların babasıyım. Her gün Allaha böyle insan akıllı cesur aktivist akıllı kızları nasip ettiği için şükrediyorum. Kızımın Suriye savaşında tecavüze uğrayan erkek çocuklar, erişkinler ve LGBTİ'ler için yazdığı rapor bütün dünyada, BM'de saygıyla takip izleniyor.

LGBT hakları insan haklarıdır. İnsan hakları savunucuları, hukukçular senin haklarını savunduğu kadar onların da haklarını savunur. İnsan olarak sen hangi haklara sahipsen onlar da aynı haklara sahiptir. Yiyorsa sen de git de Lübnan'da üç ay mülteci kamplarında çalış benim kızım gibi."



LGBT hakları insan haklarıdır insan hakları savunucuları hukukçular senin haklarını savunduğu kadar onların da haklarını savunur

İnsan olarak sen hangi haklara sahipsen onlar da aynı haklara sahiptir

Yiyorsa sen de git de Lübnanda 3 ay Mülteci kamplarında çalış benim kızım gibi https://t.co/1FTdL8iEFq — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) February 1, 2021

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