Fransız Büyükelçi Magro: Türkçeyi top oynarken öğrendim

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Ankara doğumlu olduğunu belirterek "Arkadaşlarımla topumuzu alır boş sahaya gider ve oynardık. Fransız okuluna giderdim ve bizim okulda Türkçe dersi yoktu. Dışarıda çok vakit geçirirdim, çok oynardım Türk arkadaşlarımla ve böyle böyle öğrendim Türkçeyi" dedi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'a konuştu.

Diplomatik hayatına, yurt dışı görevine ilk kez 1988'de basın müşaviri olarak atandığı Ankara'da başladığını belirten Magro, "Bu Türkiye’deki üçüncü görevim olacak. Daha önce de İstanbul’da başkonsolos olarak görev yaptım" dedi.

Magro, çocukluğunun önemli yıllarını Ankara'da geçirdiğini belirterek "Burada doğdum ama çok az kaldım doğduktan sonra. Babam yeniden buraya atanınca, tekrar döndük ve 7 yaşından 13 - 14 yaşıma kadar burada kaldım. Hayatımın en güzel yıllarından birkaç tanesini burada geçirdim. Ankara’nın her yerinde, sokaklarında hatıralarım var" diye konuştu.

"Çankaya’da oturuyorduk. Arkadaşlarımla topumuzu alır boş sahaya gider ve oynardık" diyen Magro, şöyle devam etti:

"Fransız okuluna giderdim ve bizim okulda Türkçe dersi yoktu. Dışarıda çok vakit geçirirdim, çok oynardım Türk arkadaşlarımla ve böyle böyle öğrendim Türkçeyi. Ama onun da hikayesi ilginç; sanki bir gün birden bire konuşmaya başladım. Karşımdaki arkadaşım bana ‘ Ya bak şimdi Türkçe konuşuyorsun ’ dedi.

’ dedi. Yani, sanki birden bire makine dönmeye başladı ve konuşmaya başladım gibi oldu. En çok hatırladığım arkadaşlarımın yaptığı Fenerbahçe - Galatasaray kavgasıydı. Daha çok Fenerli vardı sokakta, bir iki de Galatarasaylı. Sürekli tartışma olurdu hangi takım en iyi diye."

'Çok mutluyum burada'

Bilmiyorum yabancı büyükelçilerden kaçı Ankaralı? Çok mutluyum burada olmaktan. Washington’da, Cenevre’de, Kudüs’te görev yaptım ama Ankara tabii benim için çok daha farklı bir yer. Muhataplarımla temaslarımda bir sıcaklık ve samimiyet var. Bazıları biliyorlar benim Ankara geçmişimi ama yine de biraz şaşırıyorlar. Bu durum muhataplarımla ilişkilerimi olumlu etkiliyor sanırım. Dediğim gibi Türkler sıcak ve duygusal insanlar oldukları için onu hemen hissediyorum."

'Yabancı hissetmedim'

Türkiye'de insanların yakınlık gösterdiğini, çocukluğunda da kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmediğini ifade eden Magro, "Bu her zaman aklımda tabii. Türkiye’nin imajı değişik Avrupa’da biliyorsunuz ama benim için şu çok önemli; Türkler çok pozitif ve sıcak insanlar. Türkler her şartta zorlukların ve krizlerin üstesinden iyimserlikle gelmesini biliyorlar" dedi.

'Diyalog için çabalamalıyız'

Magro, Türkiye - Fransa ilişkilerinde 2020 yılında büyük gerilim yaşandığını vurgulayarak "Şu anda ilişkiler iyileşiyor ama güveni yeniden tesis etmek lazım. Son dönemde yapılan açıklamaları olumlu bir işaret olarak gördük. İyi yola giriyoruz gibi" görüşünü dile getirdi.

Barbaros ve Oruç Reis gemilerinin limana göndüğünü, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başladığını hatırlatan Magro, "Bunun sürdürülmesi gerek. Yani bu birkaç aylık bir şey olmamalı. Gelecek AB Konseyi toplantısı için yapılıyor olmaması lazım. Şimdi normal, derin ve önemli bir diyalog için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ona hazırız biz. Umuyoruz ki Türkiye de aynı amaçları paylaşıyor" diye konuştu.

'Türkiye’ye karşı bir durum yok Avrupa’da'

Büyükelçi Magro, Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de şöyle değerlendirdi: