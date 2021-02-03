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    Erdoğan'dan Boğaziçili öğrencilere: Siz talebe misiniz, rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043722358-erdogandan-bogazicili-ogrencilere-siz-talebe-misiniz-rektorun-odasini-basmaya-kalkisan-terorist/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı yapılan protestolara tepki gösterdi. Erdoğan, öğrencilere "Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Siz rektörün odasını basmaya kalkışan, işgale kalkışan terörist misiniz?" diye seslendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Artvin - Bilecik - Çankırı - Gaziantep - Iğdır 7. olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

    Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere değinen Erdoğan, "Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kapalı salonlarda sınırlı katılımla yaptığımız kongrelerimizde büyük coşkuya şahit oluyoruz. Kongrelerimizi demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

    Devamında bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan da siyasi ve ekonomik hedefleri hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Uluslararası alanda haklarımızı ve menfaatlerimizi korumak için mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmemesi, kazanımlardan geriye gidiş olmaması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, Türkiye'nin salgın sonrası dönemde kendisine güçlü bir yer edinmesi için çalıştıklarını belirterek "Böyle tarihi bir mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin, STK'ların destek vermesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları her şeyin önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü CHP'dir. CHP 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönmüştür" diye konuştu.

    'Bu ülke Taksim'deki gibi bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır'

    Rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestolara değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptığı "Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

    • "Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınızda, terör örgütü temsilcilerini bu ülkenin evlatları olarak tanımlıyor. Milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz talebe misiniz? Siz öğrenci misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak ve asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke, Taksim'deki gibi bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

    'Biz teröristlerle birlikte olmadık, olmayacağız'

    • Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen devam et, biz teröristlerle birlikte olmadık, olmayacağız. LGBT, yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. CHP'den bizim beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ortak menfaatleri konusunda asgari düzeyde de olsa anlayış birliğidir.
    • Türkiye AB'den ABD'ye kadar nice gücün haksız ithamlarına maruz kalırken, onların değirmenine su taşımasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken, yürütülen faaliyetleri sabote etmeseler yeter. Türkiye ekonomik krizin etkileriyle boğuşurken ortalığı bulandırmasalar yeter. Kendi partilerinde tecavüz, taciz, arsızlık ortaya çıkmışken önce kendilerini temizleseler yeter. Bu sıkıntılı zihniyeti milletimize havale ediyoruz."

    'Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz'

    Erdoğan, geçen kabine toplantısı sonrası hukuk ve ekonomi alanlarındaki reformlarla ilgili bilgi verirken "Yeni sivil bir anayasayı tartışmanın vakti gelmiştir" dediğini hatırlatarak "Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve tarihi adımlar üzerinde inşa edilecektir. Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak engin ufuklar da açacaktır" diye konuştu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye desteğinden ötürü teşekkür eden Erdoğan, "Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

    Erdoğan, bu konuda iktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Bundan sonra Türkiye'nin partisi gibi davranan yerli ve milli olmayı başaran bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğu bilincinde bir parti olarak, böyle bir gelişmeden mutluluk duyarız.
    • Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kazanımların çarpan etkisi görmesini de ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize 1 adım gelene 5 adım, büyük ve güçlü Türkiye için ne gerekiyorsa yapmakta tereddüt etmeyiz."

    ​'Bizim gençlerimiz Boğaziçi'ndeki gibi yok LGBT'ci, yok şucu, yok bucu değil'

    Erdoğan, açıklamalarının ardından kongre üyeleriyle yaptığı konuşma sırasında da "Bizim gençlerimiz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi yok LGBT'ci, yok şucu, yok bucu değil, polisine saldıran değil, aksine polisiyle beraber el ele yola devam eden bir gençliktir" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Eleştiri, Muhalefet, Anayasa, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT, Boğaziçi Üniversitesi, Protesto, Rektör, Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti
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