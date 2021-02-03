İzmir'de Boğaziçi öğrencilerine destek eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

İzmir'de polis, Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.

Polis İzmir'deki Boğaziçi'ne destek eylemine gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Çok sayıda gözaltı var. Kitle müdahaleye rağmen dağılmadı.#AşağıBakmayacağız#HerYerBoğaziçiHerYerDireniş#BoğaziçiDireniyor pic.twitter.com/gwv0J3Z3Nx — FKF (@fikirkulupleri) February 3, 2021

Birgün'de yer alan habere göre, müdahale esnasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.