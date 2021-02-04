Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir araya geldi: Görüşme 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme, saat 15:30'da başladı.

NTV'nin aktardığına göre bir saat süren görüşmede, yeni anayasa çalışmaları ele alındı. Ayrıca hukuk ve ekonomi alanında yapılması beklenen reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar masaya yatırıldı.