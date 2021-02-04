İnce, Boğaziçili öğrencileri ziyaret etti: '40 yıl öncesinden bile geriye gittik'

CHP'den istifa etmeye hazırlanan Muharrem İnce, protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri ziyaret etti. İnce, "Biz 40 yıl öncesinden bile geriye gittik. Bırak ileri gitmeyi geriye gittik" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken, CHP'den istifa etmeye hazırlanan Muharrem İnce buradaki öğrencileri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre İnce, insanoğlu var olduğu sürece demokrasi ve özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Rektörlük seçimleriyle ilgili İnce, "90'lı yıllarda bile şöyle oluyordu. Hocalar 6 kişi seçiyordu, YÖK'e gidiyordu, onlar da 3'e indiriyordu. Cumhurbaşkanı da bu 3 kişiden birini atıyordu. Yani biz 40 yıl öncesinden bile geriye gittik. Bırak ileri gitmeyi geriye gittik." dedi.

Yıllarca öğrencilerim Boğaziçi Üniversitesi’ni kazansınlar diye uğraştım, kazanan öğrencilerimle iftihar ettim. Bugün Boğaziçili evlatlarımı ziyaret ettim. pic.twitter.com/VtNMoAH9Bv — Muharrem İNCE (@vekilince) February 4, 2021

​Siyasi parti liderlerine çağrıda bulunan İnce, "Bütün siyasi partilere söylüyorum, çocuklar gerçekten demokratik taleplerini yerine getiriyorlar. Şuraya girdiğim andan itibaren herkes güler yüzlü. Ben bütün siyasi parti temsilcilerini Boğaziçi Üniversitesi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, daha sonra Boğaziçi Mezunlar Derneğini (BÜMED) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, akademisyenlerle sohbet etti.