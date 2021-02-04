Altun'dan 'Boğaziçi' paylaşımı: Gençlerimizi terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız

Altun, İngilizce olarak paylaştığı videoda, "Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkatimi çekti" diyerek Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına ilişkin protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İfade özgürlüğü ve protesto hakkıyla 'ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakım" diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine küçük ve radikal bir grup Rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçlar arasında 'kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak' ve 'kamu malına zarar vermek' var. Dünyada hiçbir ülkede, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez. Ne yazık ki radikalleşme Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olmuştur. Son yıllarda, üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur. Terör örgütlerinin gençlerimizi düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri de kınıyoruz. Bu vesileyle radikal unsurlar ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum"

What’s happening at Boğaziçi?

We will do what it takes to protect our youth and universities from radicalization, terrorism, vandalism.



Boğaziçi’nde neler oluyor?

Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız. pic.twitter.com/2fmJrqIhzV — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 4, 2021

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