Emekli çift, 5 milyon liralık birikimini cami için bağışladı: 'Yemedik, içmedik biriktirdik'

Sivaslı Feyzullah-Feride Muntazam çifti, tüm birikimlerini 'Gönül rahatlığı ile bağışlıyoruz' diyerek memleketlerinde yapımına başlanan cami için teslim etti.

Sivas'ta temeli 20 Temmuz 2020 tarihinde atılarak, şehir meydanında yapımına başlanan, 17 bin metrekare alanda aynı anda 2 bin 400 kişinin namaz kılabileceği Sivas Merkez Camii ve Külliyesi'ne destek olmak için kentte yaşayan emekli Feyzullah-Feride Muntazam çifti, camiye bağışlamak üzere bankada biriktirdikleri 5 milyon 300 bin lirayı Vali Salih Ayhan'a teslim etti.

Ayhan, Merkez Camii ve Külliyesi'ne bağışlanan 5 milyon 300 bin liranın dekontunu çiftten teslim alarak, dernek makbuzunu da aileye verdi.

'Herkese faydamız dokunsun istedik'

"Yıllarca yurt dışında hanımla birlikte çalıştık, çabaladık. Yeri geldi memleket hasreti çektik, yeri geldi Sivas'ın özlemini duyduk” diye konuşan 90 yaşındaki Feyzullah Muntazam, şöyle devam etti:

“Yemedik, içmedik biriktirdik. Herkese faydamız dokunsun istedik. Sizin de emeğinizi, gayretlerinizi görünce tüm birikimimizi bu camiye bağışlama kararı aldık. Bu parayı gönül rahatlığı ile bağışlıyoruz, çok mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. Rabbimize şükürler olsun."

Vali Salih Ayhan, Muntazam çiftine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Hayırsever büyüklerimiz, yıllardır bankada muhafaza ettiği dünyalık tüm birikimini, Sivas için Sivaslı için anlamlı olan, Sivas'ın ortasına inşa ettiğimiz Sivas Merkez Camii ve Külliyesi için bağışladı. Çok güzel ve özel bir duygu. İnsanoğlu için imrenilecek bir davranış. Yaklaşık 5,5 milyon liralık bir bağış. Buradan tüm varlıklı vatandaşlarımıza, imkanı olanlara sesleniyorum. Yalan dediğimiz, geçici dediğimiz bu dünyada yapacakları en güzel iş, güzel eserler bırakmak, bağışta bulunmak, hayırda yarışmak."