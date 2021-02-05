Hatay'da selenyum ele geçirildi: Piyasa değeri 15 milyon lira

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1,6 kilogram selenyum maddesi bulundu. Ruhsatsız satışı yasak olan maddenin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü S.O. gözaltına alındı.

Maddenin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyumun, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanıldığı bildirildi.