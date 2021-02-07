Kadıköy'de sokağa çıkma yasağına rağmen parkta toplananlara ceza

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde, Kadıköy'de bulunan parklarda denetim yapıldı. Yasak olmasına rağmen parkta vakit geçirenlere cezai işlem uygulandı. 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken parklarda yoğun kalabalıklar oluştu.

Kadıköy'de bulunan Göztepe, Özgürlük ve Yoğurtçu parklarına gelenlerin piknik yaptığı, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirdiği görüldü. Bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi.

© DHA Kadıköy'de bulunan parklarda denetim yapıldı. Yasak olmasına rağmen parkta vakit geçirenlere cezai işlem uygulandı.

Polisten uyarı geldi

Polis otosundan yapılan anonslarla parkta bulunan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, izin belgeleri bulunmadığı halde parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Çocukları ile birlikte parka gelen bir kişi, "Hastaneye getirdik çocuğu. Tahlil istediler tahlilleri verdik. Sakinleşsin ondan sonra iğne yapılacağını söylediler. Tekrar sakinleştirip götüreceğiz doktorumuza" dedi. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından vatandaşlar parkı terk etti.

Toplamda 1 milyon 134 bin 480 lira para cezası

Parklarda yapılan denetimlerde 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı. Kadıköy'de hafta sonu yapılan denetimlerde ise 326 kişiye 1 milyon 134 bin 480 lira cezai işlem uygulandı.