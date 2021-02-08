Sabah yazarı Güngör: Bank Asya’yı hortumlayan, FETÖ’nün 3 numarası Ali Çelik'in şirketleri kurtuldu

Sabah yazarı Dilek Güngör, mahkeme kararıyla FETÖ firarisi Ali Çelik'in şirketlerinde kayyumluk kararının kaldırıldığını söyledi. Güngör, Çelik ile ilgili olarak "Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Örgütün üç numaralı kişisi" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Firari FETÖ'cünün şirketleri kurtuldu' başlığıyla yayımlanan yazısında FETÖ firarisi Ali Çelik'in hissedarı olduğu şirketlerle ilgili alınan kararı değerlendirdi.

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı" diyen Güngör, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde kayyumluk kararını kaldırdığını aktardı.

Güngör, mahkemenin Kaynak Holding ile bağlantılı üç şirketle ilgili de benzer bir karar aldığını belirterek "Böylece, beş şirketin FETÖ davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. Halen aktif faaliyette olan beş şirketin bilanço büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Kayyumluk kararının kaldırılmasına yönelik talep olmamasına rağmen mahkemenin bu adımı atması da yargı çevrelerince şaşırtıcı bulundu" diye yazdı.

'Şirketler firari Çelik'in'

Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerden Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 99.94 hissesinin Ali Çelik'e ait olduğunu söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

"Hükümeti yargı darbesiyle devirmeye çalıştığı 17-25 Aralık 2013 teşebbüsü başarısız olunca üyelerine 'Evlerinizi, arabalarınızı satın, diğer bankalardaki paralarınızı çekip Bank Asya'ya yatırın' talimatını veren örgüt, bankanın kasasında biriken parayı yurtdışına kaçırmıştı. Bu operasyonun başında da Ali Çelik bulunuyordu. Çelik, Bank Asya'ya el konulacağını içeriden istihbarat alarak öğrendikten sonra 17 milyar lirayı hortumlayarak İngiltere'ye firar etmişti.

'Kaynak'ın firmaları da var'

FETÖ'nün finans üssü Kaynak Holding'e el konulduktan sonra incelenen dijital verilerde milyonlarca doların yurtdışındaki örgüt üyelerine gönderilmesine aracılık eden şirketlerin kayyumluk kararı da kaldırıldı. Bu şirketler arasında, Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş. , Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi bulunuyor.

, ile bulunuyor. FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'e kayyum atandıktan sonra ele geçirilen dokümanlarda usulsüz para aktarımları tespit edilmişti. MASAK raporlarında, Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmaları üzerinden yurtdışındaki örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dahi para gönderdiği ortaya çıkmıştı.

'Hissedarları kaçak'

Güngör, kayyumluk kararı kaldırılan firmalardan Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nin yüzde 50 hissedarı Yusuf Keleş'in de firari olduğunu vurgulayarak "Yusuf Keleş 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Keleş'in yargılandığı davadaki iddianamede, FETÖ'nün kasası Ali Çelik'in de adı geçiyor. Keleşler'in şirket içerisindeki tüm işlemleri Ali Çelik koordinesinde yaptıkları tek tek anlatılıyor" diye yazdı.

'Dava konusu olmayanı da kaldırdı'

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzde 99.94 hissesi Ali Çelik'e ait olan Yapı Azim Ortaklık Girişim'e ait üç şirketin davasının görüldüğünü belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müsadere talep etmişti. Mahkeme müsadere kararını vermedi ve bu üç şirketle ilgili kayyumluk kararını kaldırdı. Bu davanın konusu olmayan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim YMM ve Den. Ltd. Şti. üzerindeki kayyumluk kararını da kaldırdı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin kararına yapılan itiraz da reddedildi. İtirazı 36. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

'60 milyonluk firmalar'

Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerin bilanço büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 60 milyon TL'yi buluyor. Şirketler halen aktif ve gayrimenkul zengini… Özkaynakları 42 milyon TL'yi geçen şirketlerin geçen yıl sonu itibarıyla toplam cirosu 7 milyon TL'yi buldu. Özkaynak, ciro ve bilanço bakımından en iyi durumda olan da Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim Gayrimenkul Yatırım."

Bank Asya’yı hortumlayan, İngiltere’ye firar eden, FETÖ’nün 3 numarası, örgütün finans imamı Ali Çelik’in şirketleri kendisine iade edildi! İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi skandal bir kararla bu şirketlerde kayyumluk kararını kaldırdı. https://t.co/4lNoxas01A — Dilek Güngör (@dilekgunn) February 8, 2021

'Emsal olarak tekrar etmesin'

Güngör, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal'ın da kararla ilgili olarak şunları söylediğini aktardı:

"Kayyumu bulunduğumuz ve içinde yüzde 99.94 oranında Ali Çelik'e ait olan şirketler İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta sahiplerine iade edilmiştir. Gelin görün ki, Ankara'daki bir başka mahkemede Ali Çelik'in 861 kez ByLock görüşmesi tespit edilmiştir. Elbette, Türkiye bir hukuk devletidir. Ancak bu kararın emsal olarak tekrar etmemesini diliyorum. TMSF olarak gerekli itirazlarda bulunacağımızı ve FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."

'Ali Çelik örgütün üç numarası'

Güngör, yazısının sonunda Ali Çelik ile ilgili olarak şunları kaydetti: