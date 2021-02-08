Kayıt
10:15 08 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Sabah yazarı Güngör: Bank Asya’yı hortumlayan, FETÖ’nün 3 numarası Ali Çelik'in şirketleri kurtuldu

    © Fotoğraf : Sabah gazetesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043754683_0:0:1374:773_1200x675_80_0_0_aed9451a89a3a259358b70f6e6df6567.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102081043754761-sabah-yazari-gungor-bank-asyayi-hortumlayan-fetonun-3-numarasi-ali-celikin-sirketleri-kendisine/

    Sabah yazarı Dilek Güngör, mahkeme kararıyla FETÖ firarisi Ali Çelik'in şirketlerinde kayyumluk kararının kaldırıldığını söyledi. Güngör, Çelik ile ilgili olarak "Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Örgütün üç numaralı kişisi" dedi.

    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Firari FETÖ'cünün şirketleri kurtuldu' başlığıyla yayımlanan yazısında FETÖ firarisi Ali Çelik'in hissedarı olduğu şirketlerle ilgili alınan kararı değerlendirdi.

    "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı" diyen Güngör, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde kayyumluk kararını kaldırdığını aktardı.

    Güngör, mahkemenin Kaynak Holding ile bağlantılı üç şirketle ilgili de benzer bir karar aldığını belirterek "Böylece, beş şirketin FETÖ davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. Halen aktif faaliyette olan beş şirketin bilanço büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Kayyumluk kararının kaldırılmasına yönelik talep olmamasına rağmen mahkemenin bu adımı atması da yargı çevrelerince şaşırtıcı bulundu" diye yazdı.

    'Şirketler firari Çelik'in'

    Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerden Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 99.94 hissesinin Ali Çelik'e ait olduğunu söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

    • "Hükümeti yargı darbesiyle devirmeye çalıştığı 17-25 Aralık 2013 teşebbüsü başarısız olunca üyelerine 'Evlerinizi, arabalarınızı satın, diğer bankalardaki paralarınızı çekip Bank Asya'ya yatırın' talimatını veren örgüt, bankanın kasasında biriken parayı yurtdışına kaçırmıştı. Bu operasyonun başında da Ali Çelik bulunuyordu. Çelik, Bank Asya'ya el konulacağını içeriden istihbarat alarak öğrendikten sonra 17 milyar lirayı hortumlayarak İngiltere'ye firar etmişti.

    'Kaynak'ın firmaları da var'

    • FETÖ'nün finans üssü Kaynak Holding'e el konulduktan sonra incelenen dijital verilerde milyonlarca doların yurtdışındaki örgüt üyelerine gönderilmesine aracılık eden şirketlerin kayyumluk kararı da kaldırıldı. Bu şirketler arasında, Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi bulunuyor.
    • FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'e kayyum atandıktan sonra ele geçirilen dokümanlarda usulsüz para aktarımları tespit edilmişti. MASAK raporlarında, Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmaları üzerinden yurtdışındaki örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dahi para gönderdiği ortaya çıkmıştı.

    'Hissedarları kaçak'

    Güngör, kayyumluk kararı kaldırılan firmalardan Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nin yüzde 50 hissedarı Yusuf Keleş'in de firari olduğunu vurgulayarak "Yusuf Keleş 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Keleş'in yargılandığı davadaki iddianamede, FETÖ'nün kasası Ali Çelik'in de adı geçiyor. Keleşler'in şirket içerisindeki tüm işlemleri Ali Çelik koordinesinde yaptıkları tek tek anlatılıyor" diye yazdı.

    'Dava konusu olmayanı da kaldırdı'

    İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzde 99.94 hissesi Ali Çelik'e ait olan Yapı Azim Ortaklık Girişim'e ait üç şirketin davasının görüldüğünü belirten Güngör, şunları kaydetti:

    • "Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müsadere talep etmişti. Mahkeme müsadere kararını vermedi ve bu üç şirketle ilgili kayyumluk kararını kaldırdı. Bu davanın konusu olmayan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim YMM ve Den. Ltd. Şti. üzerindeki kayyumluk kararını da kaldırdı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin kararına yapılan itiraz da reddedildi. İtirazı 36. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

    '60 milyonluk firmalar'

    • Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerin bilanço büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 60 milyon TL'yi buluyor. Şirketler halen aktif ve gayrimenkul zengini… Özkaynakları 42 milyon TL'yi geçen şirketlerin geçen yıl sonu itibarıyla toplam cirosu 7 milyon TL'yi buldu. Özkaynak, ciro ve bilanço bakımından en iyi durumda olan da Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Azim Gayrimenkul Yatırım."

    'Emsal olarak tekrar etmesin'

    Güngör, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal'ın da kararla ilgili olarak şunları söylediğini aktardı:

    • "Kayyumu bulunduğumuz ve içinde yüzde 99.94 oranında Ali Çelik'e ait olan şirketler İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta sahiplerine iade edilmiştir. Gelin görün ki, Ankara'daki bir başka mahkemede Ali Çelik'in 861 kez ByLock görüşmesi tespit edilmiştir. Elbette, Türkiye bir hukuk devletidir. Ancak bu kararın emsal olarak tekrar etmemesini diliyorum. TMSF olarak gerekli itirazlarda bulunacağımızı ve FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."

    'Ali Çelik örgütün üç numarası'

    Güngör, yazısının sonunda Ali Çelik ile ilgili olarak şunları kaydetti:

    • "Bank Asya'ya yatırılan paraların yurtdışına çıkarılması organizasyonunun mimarı Ali Çelik, örgütün finans imamı olarak biliniyor. Müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu çatı davasında sanık… Örgütün üç numaralı kişisi olarak biliniyor.
    • Bu davada, sanıkların birçoğu ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Ali Çelik, FETÖ'nün karargâh olarak kullandığı, kara para aklama merkezi Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın da sahibiydi. Pinhan Restaurant davasında da nitelikli dolandırıcılık suçundan 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Çelik, Kaynak Holding davasında da sanık
    • Firari Ali Çelik, halen Londra'da inşaat işleriyle uğraşıyor. 40 milyon liralık malikânede yaşayan Çelik'in Avrupa bankalarında 200 milyon euro parası bulunuyor. Ali Çelik, Londra'da PKK başta olmak üzere Türkiye düşmanı örgütlere ve sözde Sivil Toplum Kuruluşları'na para yardımında bulunmaya devam ediyor."
    Etiketler:
    Dilek Güngör, Mahkeme, Şirket, FETÖ, Bank Asya, Sabah gazetesi, Ali Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor.
    Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet