Türkiye'de koronavirüsten 103 can kaybı, 8 bin 103 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 103 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

Bugün toplam 139 bin 378 test yapılırken, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559 oldu.