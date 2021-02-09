İTÜ'lü öğretim üyeleri: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruz

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) öğretim üyeleri basın açıklaması yaparak "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) öğretim üyelerinden destek açıklaması geldi.

Basın açıklamasında Bulu'nun rektör olarak atanmasında, üniversite bileşenlerinin hiçbir onayı alınmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve ülkemizdeki diğer tüm bileşenlerin, demokratik bir üniversite arayışına yönelik barışçıl çabalarının çarpıtılarak terörle bağdaştırılmasını, LGBTi+ bireyler başta olmak üzere ötekileştiren nefret dilini, haksız gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyoruz.

başta olmak üzere ötekileştiren nefret dilini, haksız gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyoruz. Türkiye’deki akademik sistemin tüm paydaşlarla beraber evrensel ölçütler çerçevesinde, demokratik, şeffaf ve etkin yönetim ilkelerine dayalı olarak yeniden tasarlanmasını talep ediyoruz."

Daha önce Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ gibi üniversitelerin öğretim üyeleri de destek açıklaması yapmıştı.

İTÜ'lü öğretim üyeleri: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruzhttps://t.co/LjzzEjGOIg pic.twitter.com/OfLJxdBUsX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2021

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