Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerine birtakım eleştiriler yöneltti. "Kendi partilerindeki taciz, hırsızlık, tecavüz furyasını örtmek için yalan çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaktır" diyen Erdoğan, "Elbette ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Burada muhalefet partilerine eleştiriler yönelten Erdoğan, "Artık bu köhne siyaset tarzının işi daha da zordur. Kırk benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmiyor" dedi. Devamında partililere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz her bir vatandaşımızın size üç beş adım geldiğini göreceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin yöneldiği her yolun milletimizin ferasetiyle kapandığını görüyoruz. Kendi bildiğimiz yolda kararlılıkla gitmeyi sürdürelim.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır. Kendi partilerindeki taciz, tecavüz furyasını örtmek için yalan çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaktır."

'Gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik'

"Elbette ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini her fırsatta milletimize teşhir edeceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı: