Sahte madeni euro basan darphaneye operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta, Almanya'ya götürülmek üzere bir metal geri dönüşüm atölyesinde sahte madeni euro basan 5 kişi gözaltına alındı. Atölyede press makinesi, madeni para basımında kullanılan taş ve kum ile basımı tamamlanmış 2 euro halinde bin adet sahte euro ele geçirildi.