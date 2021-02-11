İstanbul Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama

Bahçelievler'de Basın Sitesi sokakta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda 2 kişinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.