CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının ilk dozunu bugün yaptırdığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında aşı yaptırdığı ana dair fotoğrafı paylaşarak "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, aile hekimimizde Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" dedi.

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. pic.twitter.com/87FVGEozey — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2021

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