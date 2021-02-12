Galatasaray Üniversitesi’nin Fransız öğretim üyelerine Türkçe şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Galatasaray Üniversitesi’ndeki Fransız hocalara B2 düzeyinde Türkçe bilme şartı getirildi. Fransa’da yayın yapan Mediapart’tan Nicolas Cheviron’un haberine göre GSÜ rektörlüğü, YÖK’ün Türkçe dil yeterliliği şartını içeren kararını geçen yılın aralık ayında Fransız öğretim üyelerine iletti. Karardan etkilenecekler arasında yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de çalışan öğretim üyeleri bulunuyor.

'Mütekabiliyet gerekçesi'

Birgün'ün haberine göre konuya ilişkin YÖK yetkilileri şu bilgileri verdi: “Galatasaray Üniversitesi’nin Fransa tarafından gönderilen hocalarından B2 düzeyinde Türkçe istendiği doğru. Fakat bu uygulama sadece ‘mütekabileyet esasında’ istenen bir taleptir. Zira Fransa devleti bir yıl önce almış olduğu karar çerçevesinde masrafları Türkiye tarafından ödenmek üzere Fransa’daki üniversitelere ve ortaöğretim kurumlarına gönderilen Türkçe okutmanlarından ve din görevlilerinden B2 düzeyinde Fransızca istemeye ve bunu sağlayamayanlara vize vermemeye başlamıştır.

Kurulumuz da uzun müddet sonuçsuz kalan müzakereler sonucu, mütekabiliyet esasında Fransa tarafından gönderilenler için de aynı şartı aramaya başlamıştır.

Fransa’nın aynı konu ile ilgili almış olduğu kararı gözden geçirdiği ve değiştirdiği aynı gün almış olunan karar değiştirilecektir.

Konu Fransa’nın yükseköğretim konularında Türkiye ile olan ilişkilerinde ‘eşitlik esasında değil, bir üst pozisyonda kendisini konumlandırma’ tavrından ileri gelmektedir.”

Bir diğer iddia ise YÖK yetkilileri, Fransız büyükelçi ile konuşmasında bundan sonra Galatasaray Üniversitesi hakkında olan çift taraflı anlaşmayı artık tanımayacağını, üniversitenin Türk okulu olması için çalışma başlatacaklarını ifade ettiği yönünde. YÖK yetkilileri bu iddiayı yalanlayarak komik ve gülünç bulduklarını aktardı.