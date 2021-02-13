Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırı davasında Efecan Şenolsun'un avukatına tepki: 'Duruşmada bir erkeklik şov izledik'

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırı davasının önceki günkü karar duruşmasına Efecan Şenolsun’un avukatı Nail Gönenli’nin savunması damga vurdu. İşcan'ın avukatı Eyüboğlu "Biz duruşmada bir erkeklik şov izledik" dedi. Cinsiyetçi ifadeler kullandığı iddia edilen avukat Gönenli ise “Ben savunmamda oyunculuğun doğasını anlattım” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği iddiasıyla 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun'un avukatı Nail Gönenli’nin yaptığı savunma tepki çekti.

Mahkeme tutanaklarına göre, Gönenli savunması sırasında, İşcan ile Şenolsun’un dizi setinde yan yana çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Dosyada sunmuş olduğumuz fotoğrafta müvekkil ile katılanın sette nasıl bir samimiyette çalıştığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Örneğin avukatlık mesleğinde bir bayan avukat ile bir erkek avukatın sarmaş dolaş sarılarak fotoğraf çekilmesi toplum içerisinde yadırganabilir ancak oyunculuk mesleğinde her türlü samimiyet hareketi gerek fotoğraf gerekse sahne çekimlerinde sunduğumuz fotoğraftaki samimiyet hali ile çekilen kayıtlar yadırganmamaktadır."

'Bu eylemler normal'

Elit İşcan’ın avukatı Meriç Eyüboğlu ise Gönenli’nin mahkemede yaptığı savunmanın tutanağa geçmeyen bölümleri olduğunu ve burada cinsiyetçi söylemlerin yer aldığını anlattı. Eyüboğlu, şunları söyledi:

"Dünkü duruşmada 4 avukat olarak hazır bulunduk. Yanımızda müvekkilimiz Elit İşcan vardı. Avukat Nail Gönenli, savunmasını dizi setlerinde kadınlarla erkeklerin ne kadar samimi olduğu, sürekli birbirine dokunduğu, sarılıp öptüğü, dolayısıyla bu davadaki sarılma ve öpme teşebbüsü gibi eylemlerin normal olduğu üzerine kurdu. Bu savunmayı yaparken olabilecek en cinsiyetçi örnekleri kullandı. ‘ Afedersiniz öpüşme sahnesi çekiyorlar, afedersiniz başka sahneler de var, daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler ’ gibi örnekler verdi.

’ gibi örnekler verdi. Yine avukatlarla kıyaslama yaptığı bir bölümde ‘ Bir bayan meslektaşım benim kucağıma oturamaz ama bu sektörde böyle şeyler oluyor ’ gibi sözler sarf etti. Biz bunlarla ilgili tutanak tuttuk ancak mahkeme kayıtlarına çok detaylı konuşmalar geçmiyor. Sonuç olarak verdiği mesaj, dizi setleri kadınlar ve erkeklerin birbirine dokunduğu, öptüğü, bunların çok olağan olduğu yerler, Elit İşcan da böyle bir kişi oldu. Kendisinin erkek şiddeti gibi, kadınların hayır demesinin hayır anlamına geldiği gibi önemli konuları daha önce duymadığı açık.

’ gibi sözler sarf etti. Biz bunlarla ilgili tutanak tuttuk ancak mahkeme kayıtlarına çok detaylı konuşmalar geçmiyor. Sonuç olarak verdiği mesaj, dizi setleri kadınlar ve erkeklerin birbirine dokunduğu, öptüğü, bunların çok olağan olduğu yerler, Elit İşcan da böyle bir kişi oldu. Kendisinin gibi, kadınların hayır demesinin hayır anlamına geldiği gibi önemli konuları daha önce duymadığı açık. Biz duruşmada bir erkeklik şov izledik. Elit’i itibarsızlaştırmaya ve setlerde çalışan tüm kadınları aşağılayan bu davayı sahiplenen ve dayanışma gösteren herkese yönelik saldırgan, cinsiyetçi hedef alan bir söylem dinledik."

'Sözlerim çarpıtıldı'

"Bu nasıl savunma?" şeklindeki eleştirilerin ardından Hürriyet muhabirinin aradığı Nail Gönenli ise şu açıklamada bulundu: