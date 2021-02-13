Akar: Savunma Sanayii Başkanlığı Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Akar, "S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimini de değerlendirdi. "S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Avrupa ile SAMP-T süreci ilerliyor. Fakat Amerikalılar 'S-400 varsa, gerisi yok' anlayışındalar, çok katı tutum sergiliyorlar. Bu konuya medyamız ve herkes milli menfaatler bağlamında bakmalı. Benim dediğim şu: 'S-400 bir savunma sistemi. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Savunma sistemleri kriz durumunda, lüzum üzerine, ihtiyaç halinde kullanılır. Ayrıca görüşmeye de hazırız."

S-400 meselesinin ABD ile aralarındaki konulardan sadece biri olduğunu vurgulayan Akar, öncelikli sorunun YPG'yle ilgili olduğunu kaydetti:

"S-400, ABD ile aramızdaki konulardan sadece biri. Öncelikli sorunumuz YPG terör örgütü . Onlar, terör örgütüne ' Kürtler ' diyor. Terörü, Kürt meselesi gibi algılatmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG'nin Suriye'de 1.5 milyon Kürt kardeşimizi toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var.

. Onlar, terör örgütüne ' ' diyor. Terörü, Kürt meselesi gibi algılatmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG'nin Suriye'de 1.5 milyon Kürt kardeşimizi toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var. Dünyanın bunu görmesi lâzım. 2016'dan bu yana ABD ve müttefiklerimiz bu gerçeği anlamak istemedi. Bize göre burada başka bir gündem var. Nitekim protokollere rağmen Ruslar da Amerikalılar da YPG'yi bölgeden çıkarmadı. Keza silahlar da toplanmadı."

'Önyargılı olanlar ordunun siyasallaştığını iddia ediyor ama bu siyasallaşma değil'

Akar ordunun siyasallaştığı iddialarına da tepki gösterdi. "Önyargılı olanlar ordunun siyasallaştığını iddia ediyor ama bu siyasallaşma değil. Anayasa ve yasalar doğrultusunda hiyerarşi. Bakan Cumhurbaşkanı'na, Genelkurmay Başkanı Bakan'a bağlı" diyen Akar, şunları söyledi:

"Normal, modern bir devlette olması gereken de bu. ' Efendim, Cumhurbaşkanı'nın dediği oluyor ' diyorlar. Faaliyetler anayasa ve yasalar doğrultusunda icra ediliyor. ' Ordu susuyor, Bakan konuşmuyor' diyorlar. 'İtiraz etsin, tavır koysun' diye bekliyorlar. Yok böyle bir şey. Görevlerimiz belli. İşimiz Irak'ın kuzeyi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz... Yani savunma ve güvenlik.

' diyorlar. Faaliyetler anayasa ve yasalar doğrultusunda icra ediliyor. ' diyorlar. 'İtiraz etsin, tavır koysun' diye bekliyorlar. Yok böyle bir şey. Görevlerimiz belli. İşimiz Irak'ın kuzeyi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz... Yani savunma ve güvenlik. Devletimizin ve milletimizin bekası. Dünyada, milli menfaatler söz konusu olduğunda herkes bir oluyor. Maalesef bizde bunu göremiyoruz. Bizi eleştirsinler ama milli meselelerde beraber olmalıyız. TSK'ya karşı saldırılar, etki ve ilgi alanı genişleyen, uluslararası ilişkilerde özne hâline gelen ülkemizin başarılarını çekemeyenlerin engelleme ve yıpratma arayışları."

'Serdar Atasoy nasıl general oldu? Elde herhangi bir bilgi yok'

Akar, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy'la ilgili de konuştu.

"Serdar Atasoy nasıl general oldu? Elde herhangi bir bilgi yok. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Terfi öncesi bir daha soruyoruz, yine bir şey yok. Ona göre işlem tesis ediliyor. Fakat ilgili kurumlardan yeni bilgi ve belgeler gelince gereği yerine getiriliyor" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Bugün FETÖ şüphesiyle atılan ve yargılama sonucu beraatle dönenler de var. FETÖ büyük bir musibet. Bir başka ülkeyle savaşırsın 5-10 gün sürer, biter. Bu öyle değil. Bu koşullarda, münferiden Serdar Atasoy ya da bir başkası da çıkabilir. Önemli olan gereğinin yapılması ve mücadeledeki kararlılık. Nitekim, bilgi belge ve kanaat oluştuktan sonra 5 binden fazla kişi tek imza (bakan onayı) ile ayrılmıştır."

Akar, ayrıca "Bugün, şöyle bir TSK var: Namaza giden, gitmeyen, sakalı olan olmayan, başı açık, başı kapalı artık bunlar mevzu değil, haber olmuyor. Esas olan vatana millete hizmet ve görevin ifası" ifadesini kullandı.