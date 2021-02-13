Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklenmektedir" dendi.