Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısında bulundu.
Bölgedeki kar yağışının pazartesi gecesine kadar etkisinin artacağını belirten Meteoroloji, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- Yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Bölgede özellikle Ankara’yı, yurdun büyük bir bölümünü İstanbul’a, Marmara Bölgesi’ne bağlayan TEM Bolu geçişinin ulaşıma açık tutulması büyük önem taşıyor.
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