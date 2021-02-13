Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi’nde gerçekleşen olay 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir oto galerinin alarmı çaldı. Alarm üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, galerinin camının kırık olduğunu fark ederek işyeri sahibine haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin galeride bulunan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili çaldıklarını görüp, soruşturma başlattı.
3 gün sonra aracı geri getirdiler
Yaşanan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 gün sonra gece saatlerinde yarım milyonluk aracı oto galerinin önüne geri getirdi. Aracı çalışır halde bırakan 2 şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen galeri işletmecisi durumu polis bildirdi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için soruşturması devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)