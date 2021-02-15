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    Ticaret Bakanlığı'ndan yeni proje: Vatandaş yakın marketlerdeki fiyatları cep telefonundan karşılaştırabilecek

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102151043813093-ticaret-bakanligindan-yeni-proje-vatandas-yakin-marketlerdeki-fiyatlari-cep-telefonundan/

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşın evinden çıkmadan yakın marketlerdeki fiyatları cep telefonundan karşılaştırabileceği yeni projelerini anlattı. Pekcan, "Vatandaş ona göre alışverişini yapacak. Marketler de vatandaşın fiyatları karşılaştıracağını bileceği için buna uygun davranacak" dedi.

    Milliyet yazarı Abdullah Karakuş’a konuşan Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca bugüne kadar 495 firmaya 15.5 milyon lira ceza kesildiğini ifade etti. Bir diğer denetim kurulu olan Reklam Kurulu’nca da 303 firmaya 13.3 milyon liralık idari para cezası uygulandığını belirten Bakan Pekcan, “Dolayısıyla haksız fiyat artışları nedeniyle toplam 798 firmaya toplam 28.8 milyon liralık ceza kesmişiz. Daha da caydırıcı olması için ceza oranlarını artıracağız” dedi.

    'Tek amacımız serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden denetimleri gerçekleştirmek'

    Pekcan, “Fırsatçılara yönelik yeni projeleriniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

    “Bakanlık olarak şu günlerde biz yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Vatandaşımız cep telefonlarına yükleyecekleri mobil bir uygulamayla veya web sitesini kullanarak evinden çıkmadan en yakın marketteki hangi ürünün fiyatı kaç lira, bunu görsün ona göre nereden neyi almak istiyorsa evden çıkmadan karar verip alabilsin istiyoruz. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Vatandaşımız evinden çıkmadan çevresindeki marketlerdeki fiyatları karşılaştırmalı olarak görebilecek. Böylece neyi nereden daha uygun almak istiyorsa ona göre çıkıp alışverişini yapacak. Marketler de vatandaşların fiyatları karşılaştıracağını bileceği için buna uygun davranacaktır.

    Tüm bu çalışmalarımızda tek amacımız serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden denetimleri gerçekleştirmek. Gıdada fırsatçılığa tahammülümüz yok; gayemiz vatandaşımızı, tüketicimizi korumak.

    Tüketiciler önceliğimiz ancak bu süreçte haksız rekabet nedeniyle hakkaniyetle çalışan dürüst işletmelerimiz ve esnafımızın mağdur olmaması da bizim için çok önemli.”

    'Bu dönemi el birliğiyle atlatacağız'

    "Vatandaşa fiyat artışlarıyla ilgili olarak mesajınız ne olacak?" sorusunu ise Pekcan şu şekilde cevapladı:

    "Gıda fiyatlarıyla ilgili pandemi dönemindeyiz, bu sadece Türkiye’nin sorunu değil, bu dünyanın sorunu. Dünyada ayçiçeği dolar bazında yüzde 95 artmış, bizdeki artış oranları o kadar değil, çünkü biz tamamen yurt dışına bağlı değiliz. Bunun dışında tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği üzere fırsatçılar var. Vatandaşlarımızın bu konuda bizimle iş birliği yapmaları önemli, onlar da gönüllü ticaret müfettişlerimiz olmalılar. Haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamasını, HKS hal kayıt sistemi mobil uygulamasını kullansınlar, Alo 175 hattımız var, onu kullansınlar. Bu dönemi Allah’ın izniyle el birliğiyle, güç birliğiyle, devlet-millet el ele atlatacağız."

    Vatandaşa Haksız Fiyat Şikayet Sistemi hatırlatması

    Haksız Fiyat Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulamasını da bir kez daha hatırlatan Pekcan, “Vatandaşlarımız ürünün etiketinin fotoğrafını çekiyor, nereden hangi marketten olduğunu bilgilerini girip bize gönderiyor, il müdürlüklerimize bu ihbar düşüyor. ALO 175 Tüketici Danışma Hattımız da bulunuyor. Vatandaşlarımız buradan da şikâyette bulunabiliyor. Hal Kayıt Sistemi (HKS) aplikasyonumuzdan da tüketici marketlerde sebze-meyvenin künyesindeki karekodu okutarak bunu kim üretmiş, ne zaman üretmiş, üreticiden kaça çıkmış, ondan sonraki aracılarda hangi fiyatları takip etmiş görebiliyor” diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Mobil uygulama, gıda fiyatları, fahiş fiyat, Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı
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