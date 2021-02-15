Soylu: Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında "Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uygur Türkleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

Mesajının başında "Uygur Türkü kardeşlerimiz, ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler" ifadesini kullanan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir. Uzun dönem ikametleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allahtır" dedi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinde planlanan, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. Uygur Türkü kardeşlerimiz, milletimizin ve devletimizin teminatındadır.

'Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır'

Çünkü bu vatan, onların da vatanıdır. Kardeşlerimiz üzerinden şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin, genel başkanına yakışacak düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."

Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...



Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...



Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler

şerefimizdir. pic.twitter.com/8B4yqio4aJ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 15, 2021

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