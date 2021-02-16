Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı dolayısıyla Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Wilders hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.