Bahçeli: Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini feshetsin

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Terörü hilafsız kınamayanlar terörün koçbaşıdır.

- Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı asılmalı, terörün ele başları mağaralarına gömülmelidir. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.

- Teröristler ya bu millete hesap verecek ya da azdan az, çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacaktır. yardım ve yataklık yapan iş birlikçiler, eli ve vicdanı kanlı teröristler düşünecektir. Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti. Tarihlere sorun ki bize 'Ölmez Türk' derler.

- İnsan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar, öyle bir noktaya gelinmiştir ki Türkiyemiz ne pahasına olursa olsun terör örgütüyle hesaplaşmak, bu kanlı sayfayı kapatmak zorundadır. Devletimize bu mücadelede desteğimiz tam ve tartışmasızdır.

- Artık bir karar arifesindeyiz. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne terörü bitirmiş, bölücülüğü yenmiş bir şekilde ulaşmak durumundayız. Şühedaya vefamız, ecdada bağlılık yeminimizdir. Evlatlarımızın kurşun yediği yerde terör ele başları sallandırılmazsa öfkemiz dinmeyecek.

- Türk devletinin ekmeğini yiyen sonra bu devletin varlığına diş bileyen, teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakalarından tutmak her muhterem milletvekili için namus meselesidir.

- Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Terörist cenazelerine katılan hainlere milletvekilliği haramdır. Yeter artık sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. İp inceldiği kadar inceldi, kopacağı varsa zaten kopacaktır.

- HDP'nin kapatılmasına yönelik 3 maymunu oynayan kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin yolunu bilen bir aslan parçası var mı? Taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. HDP'lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapatılmasında zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına zarardır.

- CHP yönetimine sesleniyorum, korkmayın, çekinmeyin. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa terörist demek, cani demek size millet nezdinde itibar kazandıracaktır.

- Demirtaş'ı neredeyse kahraman haline getiren sözde aydınlar, Gara'ya ne diyorsunuz? Mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum, nasıl havalar güzel mi orada? Ortamlarınızda Boğaz'a bakıp demlenirken insan haklarını da meze yapıyor musunuz?

- CHP'yle İP rahat olsunlar. Olacaklar da zorlarına gitmez. MHP Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesinden kaynaklanan hakkını kullanacaktır.

- Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Yurt dışında yaşayan bir casusun ne hakkı vardır ki ihlal edilmiş olsun. Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor https://t.co/aK8jJfWYKv — AA Canlı (@AACanli) February 16, 2021

​