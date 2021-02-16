Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Osman Öcalan'ın TRT'nin herhangi bir kanalına çıkması bence yanlıştı, neden çıkarıldığını da hala anlamış değilim" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'Osman Öcalan vs. Kılıçdaroğlu' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "En son diyeceğimi baştan söyleyeyim: Osman Öcalan'ın TRT'nin herhangi bir kanalına çıkması bence yanlıştı, neden çıkarıldığını da hala anlamış değilim" diye başladı.

Kaplan, devamında "Ancak PKK tarafından iki kez hapsedilmiş, 17 yıl önce örgütten ayrılmış ve Öcalan'ın kardeşi olmasından aldığı güçle PKK içinde ayrılık oluşturma potansiyeline sahip birisi ile devletin bazı organlarının neden irtibat kurduğunu anlayabilirim" düşüncesini dile getirdi.

"Ayrıca söz konusu terörist eskisinin bile ana muhalefetin yapamadığı PKK muhalefetini devletin Kürtçe yayın yapan kanalında yaptığını da hatırlatmak isterim" görüşünü savunan Kaplan, yazısında şunları kaydetti: