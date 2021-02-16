Enis Berberoğlu 8 ay aradan sonra Meclis'te: 'Burada kazanan adalet duygusu olmuştur'

Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararına yerel mahkemenin uyması üzerine milletvekilliği vasfını yeniden kazanan CHP'li Enis Berberoğlu 8 ay aranın ardından TBMM'ye gitti. Berberoğlu, "Burada kazanan adalet duygusu olmuştur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, mahkemenin 'yeniden yargılanması ve infazın durdurulması' kararına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekili vasfını yeniden kazandı. Berberoğlu, 8 ay sonra milletvekili sıfatıyla TBMM’ye gitti.

"Yaklaşık 5 senedir süren bu hukuki mücadele, bitmese bile önemli bir aşamaya gelmiş durumda" ifadesiyle sözlerine başlayan Berberoğlu, şunları kaydetti:

"Meclis'e geri dönmem mesele değil... Aslında herkesin bu topraklar üzerinde adalet için vermiş olduğu mücadelenin bir boyuta gelmesidir. Zaten bu iktidara karşı bu noktaya gelmem tek başıma mümkün olmazdı. Bu noktaya gelmemde başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, partim, örgütüm, kamuoyu desteği, adalete inanan insanlar başroldedir.

'Burada kazanan yoktur, kaybeden de yoktur'

Anayasa Mahkemesi kararları Berberoğlu 1, Berberoğlu 2, Berberoğlu 3 olarak geçiyor. Dava dosyası adıdır. Burada kazanan yoktur, kaybeden de yoktur, şahıs olarak söylüyorum. Burada kazanan adalet duygusu olmuştur."

Berberoğlu hakkında kesinleşen yargı kararının 4 Haziran 2020’de TBMM Genel Kurul’da okunması ile milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, süreç içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM’nin Berberoğlu’na yönelik hak ihlali yapıldığına ilişkin kararına ilk derece mahkemesi uymamış, ancak aynı konudaki ikinci başvurunun ardından AYM’den ikinci kez çıkan ihlal kararına bu kez yerel mahkeme direnmemişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Berberoğlu hakkında verdiği 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı 11 Şubat’ta Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştu. Berberoğlu'nun TBMM üyeliği böylece kendisine iade edilmişti.