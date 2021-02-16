Kılıçdaroğlu: Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir açıklama yapacağım' demez, operasyonlar gizli yapılır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Genelkurmay başkanlarının bile yakalanarak içeri atıldığını gördük. Bir bardak vardı bütün haksızlıklar o bardağa düştü. Enis Berberoğlu davası o bardağı taşıran dava oldu. Adaletin eli kolu bağlanmıştı, iradesi ipotek altına alınmıştı. Yargı kararları uygulanmıyordu. Tarihin en uzun yürüyüşünü yaptık. Kim adalet istiyorsa bize gelecek. Biz onun adalet talebini yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Şimdi Enis Berberoğlu parlamentonun onurlu bir üyesi olarak yerindedir" dedi.

Gara operasyonu

© AA Erdoğan'dan ABD'ye: Bal gibi de PKK'nın yanındasınız diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"5-6 yıldır defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? Ve şimdi bunların tamamı hayatını kaybetti. Şehit ailelerinin evlerine kor ateşi düştü. Hepimiz yanıyoruz, içimiz yanıyor. Öyle bir noktaya geldik ki şehitleri üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Bir tweet üzerinden kıyamet kopardılar. Şehit şehittir arkadaşlar. Ayrı bir yeri vardır. Aileler defalarca geldiler. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yaptık. Soru önergeleri verildi. Her soru önergesi sıradan olayın özüne inmeyen şöyle; “terör örgütüne yönelik mücadele azimle devam etmektedir” Meclis’e böyle yanıt veriyorlar. Bunlar kurtuldu mu hayır. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor; niçin? Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı'nda oturan birisi var. Aynı şey İdlib'de de olmuştu. Orada da Hatay Valisi yapmıştı. Çünkü hatalarını, kusurları, eksikliklerini biliyorlar."

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Çarşamba günü bir müjde vereceğim' demişti. Açıklama yapmaktan korktular. Devleti yöneten birisi böyle bir açıklama yapmaz. Operasyon gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

'Sen ben kavgası mı bu?'

CHP lideri, "Şehit var daha cenaze kalkmamış kavga ediyorlar. Sen ben kavgası mı bu?" derken şunları söyledi:

"Şehitlerimiz geldi. Başsağlığı dileklerimiz var. AKP’ye ait troller harekete geçti. Kabahatlerini örtmek için. Mezardan korkan yanından gererken şarkı türkü söyler ya aynen öyle. Bu ülke için hayatlarını veriler onlar. Bu ayrılık, bu korku neden. Farklı bir iklimi Türkiye’ye getirmeye çalışıyorlar. Şehitler üzerinden de ayrıştırmaya çalışıyorlar. Daha defnedilmemiş, yaralar tazeyken bunu sarayın talimatı üzerine yapıyorlar. Ben üzülüyorum, içim acıyor. Şehit var daha cenaze kalkmamış kavga ediyorlar. Sen ben kavgası mı bu?"

'Sandıkla gidecekler'

"Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz. Güle oynaya göndereceğiz. Kimsenin arkasından ‘Asarız, keseriz’ diye konuşmayacağız."