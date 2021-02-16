Ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı

Bir süre önce kalçasından ameliyat olan 50 yaşındaki Sati Kılıç evinde rahatsızlandı. Sati Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gitmeye çalışan 112 ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yolun bir kısmını açmasıyla ilerleyen sağlık görevlileri, yaya olarak hastaya ulaştı.

Sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 300 metre sedyeyle taşınan hasta Sati Kılıç, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘Kar nedeniyle hastaneye götüremedim’

Hasta olan Sati Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, "Ameliyat olmuştu annem. Kar nedeniyle hastaneye kendim götüremediğim için sağlık ekiplerinden yardım istedim. Sağ olsun onlar da yardımcı oldular" dedi.