TTB Başkanı Korur'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan para cezası

Gezi eylemleri sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur’un davasında karar çıktı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Rasime Şebnem Korur ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Korur, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın kamu görevlisine hakaret suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ismini gizleyen bir kişinin BİMER üzerinden sanık Rasime Şebnem Korur’un sosyal medya paylaşımlarını şikayet ettiği anlatılıyordu. İddianamede sanık Korur’un 15 Haziran 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.