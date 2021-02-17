Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Duruşmaya gelemeyen Metin Akpınar'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Gezen, "Ben kronik rahatsızlık yaşıyorum. 11 aydır rahatsızım. 'Haddini bil' demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi. Ayrıca sözlükte de bu kelime hakaret olarak geçmemektedir. 'Değerini bilmek' anlamına gelmektedir. Öncelikle beraatimi talep ederim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" dedi.

Gezen'in avukatı Fuat Selvi, müvekkilinin söylediği sözde hakaret suçunun unsurlarının bulunmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Metin Akpınar'ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, "Sözlerin tümü dikkate alındığında hakaret yoktur. Eleştiri vardır. Müvekkilimin beraatini istiyorum" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada, daha sonra savcının esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanıklar Gezen ve Akpınar'ın Uğur Dündar tarafından 21 Aralık 2018'de sunulan Halk Arenası programında sarf ettikleri sözlerle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işledikleri gerekçesiyle 1 yıl ikişer aydan 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.