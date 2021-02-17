Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun ya, terbiyesiz herif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'da öldürülen 13 Türk vatandaşıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan, "Sen 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun ya? Ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara, Ordu , Şanlıurfa il kongrelerinde konuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri hatırlatan Erdoğan, kongrelere yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz" diyen Erdoğan, devamında "AK Parti milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, en sağlam en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi partidir. Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

'Sen bunlara layık değilsin'

Erdoğan, devamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürülmesiyle ilgili "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"Biz bu yolda gözlerini kırpmadan şahadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'nin sabrıyla yürüyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır Anneleri'nin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Ne yüzsüzsün... 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır' nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz Cudi'de, Tendürek'te mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret.

'Sen tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın'

Biz bu yolda 'Ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim' diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın. Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz.

Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açanlara inat vakarımızdan, onurumuzdan taviz vermedik. Bölücü örgüt yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat, biz mücadeleyi milletimiz için yapıyoruz. Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de be. Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek. Biz gümbür gümbür üzerine üzerine gidiyor, bunları çökertiyoruz.

'Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez'

'PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum' diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Biz siyaseti ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, can borcumuz olan aziz milletimize hizmet için yapıyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekâsı bilsin ki, baş veririz ama baş eğmeyiz.

Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de, PKK'lı katillere de, DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik. Biz bu yola kefenimizi giyip çıktık. Bugünlere birilerinin ihsanıyla değil, nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Sen önce kademelerindeki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Bunları önüne koyacağız, merak etme."

'Önüne koyacağız'

Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana kimseyi sahipsiz bırakmadıklarını söyledi.

"Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk. Yoğun bir şekilde de bu aşılama kampanyamız devam ediyor" bilgisini veren Erdoğan, "O çok büyük olduğunu söyleyenlerin böyle bir durumu yok. Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için destek paketleri açıkladık. Bugün Kabine toplantısının sonrasında aldığımız kararları açıklayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, bu noktada CHP yönetimine eleştirilerini sürdürerek "İsraf dedikleri bu hastaneler hamdolsun on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Sağlık çalışanlarının maske bile bulamadığı Batı'ya git. Başta ABD olmak üzere batının birçok ülkesinde maske bulamıyorlar. Yaşlı bakım evlerinin morga döndüğü görüntülerin hiçbiri bizim ülkemizde yaşanmadı" ifadesini kullandı.

'Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz?'

Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti'nin hangi hayırlı hizmetine taş koyduk" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı da demokrasiden, hak ve özgürlüklere, sağlıktan eğitime kadar attığımız adımları nasıl engellemeye çalıştıklarını çabuk unutuyor. Ara sıra eski gazeteleri karıştırsa CHP'nin yasak , yoksulluk , yokluk demek olduğunu görecek. Hafızasını tazelemek için kendisine soruyorum, biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Anayasa Mahkemesi'ne başvuran bizzat sen değil miydin? Katsayı zulmüne sahip çıkanlar siz değil miydiniz?

, , demek olduğunu görecek. Hafızasını tazelemek için kendisine soruyorum, biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Anayasa Mahkemesi'ne başvuran bizzat sen değil miydin? Katsayı zulmüne sahip çıkanlar siz değil miydiniz? Şehir hastanelerimizi kötüleyenler siz değil miydiniz? Avrasya Tüneli'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Ankara'da Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne iftiralar atan siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? CHP Genel Başkanı bunları unutmuş olabilir ama benim hemşehrilerim CHP'nin ve başındaki zatın neler yaptığını gayet iyi hatırlıyor."

'Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil, milletimizin arasında yapacağız'

Erdoğan, sözlerini noktalardan partililere halkla bir araya gelinmesinin önemine dikkat çekti. "Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil, milletimizin arasında yapacağız" diyen Erdoğan, "Kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Milletle arasına mesafe koyan, aşılmaz duvarlar ören, pazardan, sokaktan uzaklaşan bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır" görüşünü dile getirdi.